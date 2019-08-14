«Сражавшиеся» за экологию Гудковы сами оказались «мусорной мафией»

Александр и Дмитрий Гудковы пытались создать политический имидж борцов за экологию, но агитировать жителей Подмосковья на борьбу со строительством мусоросжигательного завода в регионе они стали ради сохранения собственного «свалочного» бизнеса.

Недавно в Московской области обострилась проблема сбора и переработки мусорных отходов: из 37 полигонов ТБО работает только семь. Один из них, наиболее важный для семьи Гудковых, находится в Воловичах, пишет Федеральное агентство новостей в своем расследовании.

Полигон ТБО «Воловичи» с конца 90-х годов неформально контролируют Гудковы, утверждают в администрации подмосковной Коломны — малой родины семьи оппозиционеров. В неспокойное время полигон охраняли сотрудники принадлежащих Гудковым ЧОПов «Агентства безопасности «Пантан»» и «Оскордъ».

Частные охранники семьи должны были не допустить, чтобы выгодный «мусорный» бизнес попал в руки конкурентов или бандитов. Источники из правоохранительных органов сообщили ФАН, что за время «защиты» полигона в 90-е из-за конкуренции были убиты десятки людей без возбуждения уголовных дел.

Гудковы удерживали бизнес с помощью заинтересованных людей в администрации Коломенского района. Цепочка государственных муниципальных предприятий была основным филиалом неофициальной продажи территорий полигона сверх нормативов для захоронения отходов. Такая незаконная деятельность приносила около 200 миллионов рублей в месяц, более 60 процентов из которых уходило в карманы отца и сына Гудковых — остальное шло некоторым административным чиновникам.

В 2017 году новый глава округа Денис Лебедев, также сотрудничающий с семьей Гудковых, не смог договориться о сохранении полигона с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

«Бизнес» Гудковых решили свернуть, чтобы построить на месте полигона современный и более безопасный мусоросжигательный завод — это лишало семью денег, после чего Гудковы принялись за организацию «экологических» митингов.