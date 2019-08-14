Су-22 сирийских ВВС разбился в провинции Хама

Самолет Су-22 ВВС Сирии разбился в сирийской провинции Хама: пилот успел катапультироваться, но был захвачен в плен террористами.

Предварительно известно, что самолет сирийских ВВС рухнул на территории, контролируемой боевиками. После катапультирования летчик был захвачен террористами в плен, других подробностей не уточняется, сообщает ФАН со ссылкой на сирийские соцсети.

Ранее сообщалось, что правительственные войска в Сирии приближаются к оплоту террористов в городе Хан-Шейхун после ряда успешных освободительных операций в провинции Идлиб. 14 августа элитное подразделение Сирийской арабской армии «Силы тигра» освободили от террористов еще два города на востоке у Аль-Хобейта.

В понедельник 12 августа силы ПВО российской авиабазы Хмеймим в Сирии уничтожили шесть беспилотников боевиков, подлетавших к военному аэродрому с северо-западной стороны. За месяц до этого террористы также пытались атаковать базу РФ беспилотными летательными аппаратами, но снаряды не попали в цель и убили двух мирных жителей.