Самыми частыми «мишенями» хакеров назвали банки и органы власти в РФ

Жертвами кибератак в России чаще всего становятся банки и органы власти в России. Об этом 14 августа пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета Безопасности России Олега Храмова.

Храмов рассказал, что с начала 2019 года предотвращено внедрение вирусного ПО на более чем семи тысячах объектов критической информационной инфраструктуры.

«При этом целями атак становились объекты кредитно-финансовой сферы — 38% от общего числа атак, органов государственной власти» — 35%, — сказал он.

Он также добавил, что атакуются также предприятия оборонной промышленности и организации в области науки и образования.

«Эти цифры красноречиво говорят о колоссальной опасности, которую несут компьютерные атаки, поскольку атакуемые объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и государства, безопасность наших граждан», — заявил он.

Ранее писатель и публицист Николай Стариков заявил, что России нужны собственные структуры, чтобы отбивать кибератаки США.