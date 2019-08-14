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17:25   14 Августа 2019
Россия

Самыми частыми «мишенями» хакеров назвали банки и органы власти в РФ

Самыми частыми «мишенями» хакеров назвали банки и органы власти в РФ

Жертвами кибератак в России чаще всего становятся банки и органы власти в России. Об этом 14 августа пишет «Российская газета» со ссылкой на заместителя секретаря Совета Безопасности России Олега Храмова. 

Храмов рассказал, что с начала 2019 года предотвращено внедрение вирусного ПО на более чем семи тысячах объектов критической информационной инфраструктуры. 

«При этом целями атак становились объекты кредитно-финансовой сферы  — 38% от общего числа атак, органов государственной власти»  — 35%, — сказал он. 

Он также добавил, что атакуются также предприятия оборонной промышленности и организации в области науки и образования. 

«Эти цифры красноречиво говорят о колоссальной опасности, которую несут компьютерные атаки, поскольку атакуемые объекты обеспечивают повседневную жизнедеятельность общества и государства, безопасность наших граждан», — заявил он. 

Ранее писатель и публицист Николай Стариков заявил, что России нужны собственные структуры, чтобы отбивать кибератаки США.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #кибератаки

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