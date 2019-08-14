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17:41   14 Августа 2019
Россия

Провокатора Котова арестовали за призывы к беспорядкам на незаконных митингах

Провокатора Котова арестовали за призывы к беспорядкам на незаконных митингах

Пресненский суд Москвы арестовал программиста Константина Котова, которого обвиняют в неоднократном нарушении порядка проведения митингов. Об этом сообщает RT в среду, 14 августа. 

Следствие установило, что Котов уже много раз привлекался к ответственности за нарушение установленного порядка. Так, 10 августа он участвовал в несогласованном шествии в центре Москвы, которое состоялось после законного концерта-митинга. Котов игнорировал требования полиции, а при попытке скрыться его задержали.

Ранее он получил пять суток ареста за участие в митинге в защиту фигурантов дела «Нового величия», а также к десяти суткам ареста за призыв выйти на акцию на Трубную площадь. Кроме того, Котова оштрафовали на 20 тысяч рублей за участие в несогласованном шествии в поддержку журналиста Ивана Голунова.

Суд Москвы арестовал Котова за призывы к беспорядкам на незаконной акции

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, в ходе которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации — протестующие бросали в полицейских бутылки, распыляли газ. Законный митинг 10 августа тоже не обошелся без действий провокаторов — они кидали дымовые шашки, перекрывали дороги и разбивали стекла машин. Слаженные действия полиции позволили восстановить общественный порядок.

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Автор: Саида Габиева
#арест #митинг

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