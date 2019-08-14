Депутат Чернышов предложил поддержать российский киберспорт из бюджета

Институт развития интернета (ИРИ) предложил организовать в российских школах факультативные занятия по киберспорту. Об этом сообщает RT со ссылкой на копию письма, адресованного министру просвещения Ольге Васильевой.

Пробные занятия по школьному киберспорту авторы предлагают проводить сразу в нескольких образовательных учреждениях каждого региона страны в период с 2020-го по 2025 год. В ИРИ ожидают, что эксперимент будет успешным и пополнит список федеральных проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная среда». В обращении также была выдвинута идея о проведении турниров и чемпионатов по киберспорту на школьном, региональном и всероссийском уровнях.

Комментируя перспективы введения факультативов по соревнованиям на основе видеоигр, зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов заверил, что был одним из первых, кто говорил об идее создания факультатива по киберспорту в России.

«Меняется экономика, меняются интересы, и глупо учить ребят осваивать наскальную живопись, если есть такие истории, которые действительно привлекут интерес», - заметил парламентарий в беседе с «Политикой сегодня».

Чернышов считает показателем популярности киберспорта в России тот факт, что отечественные команды были представлены на всех международных соревнованиях. По мнению парламентария, российским сборным, представляющим страну за рубежом, необходима господдержка.

Специалист по компьютерным играм Геворг Акопян полагает, что культовый шутер Counter Strike или его собрат по жанру Overwatch для школьных факультативов подойдут в меньшей степени, чем стратегии в реальном времени, где необходима слаженная командная работа и серьезный стратегический подход.

За идеей введения подобных факультативов по киберспорту Акопян видит в желание педагогов «говорить со школьниками на одном и том же языке».

«Школьники по всему миру, не только в России, уже давно приобщились к компьютерным и видеоиграм. Это часть их повседневной жизни: они смотрят трансляции, увлекаются турнирами, поэтому это лишь попытка, наверное, сделать обучение в школе более интересным, более аутентичным, чтобы школьники не чувствовали, что есть некая школа, где всё старомодно», - поделился мнением с «Политикой сегодня» эксперт.

По данным CEO агентства Insight ONE, 47% россиян являются активными интернет-пользователями, из них 68% активно играют в онлайн-игры. Из них 20% составляют школьники или студенты.

В феврале 2019 года Федерация компьютерного спорта объявила о старте второго по счету чемпионата по киберспорту в России. Соревнования проводились по двум видам программы: Dota 2 и Clash Royale, где участниками могли стать все граждане РФ, начиная с 14 лет. Призовой фонд турнира составил 3,5 миллиона рублей. 8-9 июня в Москве состоялся финал чемпионата.

Первый в мире киберспортивный турнир был проведен в конце 90-х годов в США, однако наибольшую популярность киберспорт приобрел благодаря южнокорейскому турниру World Cyber Games, который проходил с 2000 по 2013 годы при поддержке компании Samsung.