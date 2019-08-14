Президент Аргентины на фоне обвала песо призвал оппозицию к переговорам

Аргентинский лидер Маурисио Макри в среду, 14 августа, в обращении к народу призвал оппонентов по предвыборной гонке к диалогу, а не войне в условиях сложной экономической ситуации, вызванной итогами праймериз. Аргентинский песо на итогах праймериз ослаб почти на 30 процентов — если с 9 по 11 августа доллар стоил 46-47 песо, то в начале понедельник, 12 августа, банки и обменники продавали доллары по 50 песо, а затем и по 60-64​​​.

Вечером во вторник, 13 августа, обменный курс в среднем составлял 58 песо. Аргентинская биржа в понедельник, 12 августа, рухнула почти на 40 процентов.

«Я абсолютно уверен, что диалог — единственная дорога. Я продолжу так думать. За последние 48 часов стало понятно, что политика навредила и обязала нас быть ответственными», — сказал президент.

Маурисио Макри пообщался с некоторыми кандидатами на президентский пост и отметил, что «все 24 часа открыт для диалога». Действующий аргентинский лидер хочет «придать спокойствие» избирательному процессу.