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17:09   14 Августа 2019
Россия

«Газпром» попросил у государства триллион рублей

«Газпром» попросил у государства триллион рублей

«Газпром» попросил правительство помочь с финансированием проектов по строительству крупного комплекса по переработке газа и крупнейшего в России газохимического комплекса. Об этом 14 августа информирует газета «Ведомости».

По данным СМИ, сооружение будет построено рядом с Усть-Лугой на побережье Балтийского моря. Глава государственной корпорации Алексей Миллер просит, чтобы проектам был присвоен статус «имеющих общегосударственное значение для экономики». Также он поднял тему финансирования. 

Общая стоимость проектов составит более двух триллионов рублей. Для подготовки технической документации, что является только первым этапом реализации проекта, потребуется 150 миллиардов рублей. 

Компания готова профинансировать 50% от стоимости проекта, однако она просит оплатить вторую половину государство.

Миллер подчеркнул, что комплекс будет выдавать более 19 миллиардов кубометров сухого газа, 13 миллионов тонн сжиженного природного газа и более двух миллионов тонн сжиженных углеводородных газов ежегодно. 

Глава госкорпорации уверен, что после реализация проекта поможет увеличить прирост валового регионального продукта Ленобласти на сумму более чем 300 миллиардов рублей в год. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #газпром #общество

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