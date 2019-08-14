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17:01   14 Августа 2019
Россия

Янкаускаса арестовали в третий раз за призывы к беспорядкам

Янкаускаса арестовали в третий раз за призывы к беспорядкам

Зюзинский районный суд Москвы арестовал на девять суток экс-кандидата в депутаты Мосгордумы Константина Янкаускаса. Это третий его арест за призывы к участию в незаконных митингах и массовых беспорядках в Москве.

Накануне «оппозиционера» задержали на выходе из спецприемника, который он покидал после 10 суток административного ареста. Его задержали 3 августа за новые призывы к массовым беспорядкам в российской столице. Ранее он отбывал административный арест за призывы к участию в запрещенном митинге 27 июля. 

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, в ходе которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации — протестующие бросали в полицейских бутылки, распыляли газ. Законный митинг 10 августа тоже не обошелся без действий провокаторов — они кидали дымовые шашки, перекрывали дороги и разбивали стекла машин. Слаженные действия полиции позволили восстановить общественный порядок.

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Автор: Саида Габиева
#арест #митинг #янкаускас

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