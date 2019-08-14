Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мафия Гудковых с помощью коллекторов вышибает последние копейки из жителей Подмосковья

Мафия Гудковых с помощью коллекторов вышибает последние копейки из жителей Подмосковья

 Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Бутина получила первую зарплату в тюрьме США

Бутина получила первую зарплату в тюрьме США

Мафия Гудковых с помощью коллекторов вышибает последние копейки из жителей Подмосковья

Мафия Гудковых с помощью коллекторов вышибает последние копейки из жителей Подмосковья

 Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Бутина получила первую зарплату в тюрьме США

Бутина получила первую зарплату в тюрьме США

16:40   14 Августа 2019
Весь мир

Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Собор Парижской Богоматери после апрельского пожара продолжает находиться под угрозой обрушения. Об этом сообщило министерство культуры Франции в среду, 14 августа.

Отмечается, что со сводов Нотр-Дама снова упали камни после аномальной жары в Париже. Реставрационные работы приостановили 25 июля из-за риска попадания большого количества свинца в организмы рабочих. Во вторник, 12 августа, в Париже начались работы по очищению почвы от загрязнения свинцом в окрестностях собора. 

Ожидается, что они продлятся до 23 августа. Станции  метро возле собора на этот период будут закрыты, автобусы изменят маршруты движения.

Напомним, что пожар охватил знаменитый парижский собор 15 апреля. Здание горело всю ночь, огонь нанес ему колоссальный ущерб.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#жара #обрушение #нотр-дам

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...