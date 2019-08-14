Пострадавшему от пожара Нотр-Даму все еще грозит обрушение

Собор Парижской Богоматери после апрельского пожара продолжает находиться под угрозой обрушения. Об этом сообщило министерство культуры Франции в среду, 14 августа.

Отмечается, что со сводов Нотр-Дама снова упали камни после аномальной жары в Париже. Реставрационные работы приостановили 25 июля из-за риска попадания большого количества свинца в организмы рабочих. Во вторник, 12 августа, в Париже начались работы по очищению почвы от загрязнения свинцом в окрестностях собора.

Ожидается, что они продлятся до 23 августа. Станции метро возле собора на этот период будут закрыты, автобусы изменят маршруты движения.

Напомним, что пожар охватил знаменитый парижский собор 15 апреля. Здание горело всю ночь, огонь нанес ему колоссальный ущерб.