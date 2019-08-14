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16:49   14 Августа 2019
Россия

РФ изучит опыт градостроительной политики Японии

РФ изучит опыт градостроительной политики Японии

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев в среду, 14 августа, прилетел в Токио с рабочим визитом. В рамках работы подгруппы по стандартам городской среды российско-японской межправительственной комиссии министр заявил, что Москва желает изучить международный опыт градостроительной политики.

По его словам, Москва изучит опыт Японии, чтобы понять, как должна развиваться российская градостроительная политика. Стороны договорились, что японские специалисты поделятся стандартами прохождения процедур, которые необходимых для строительства зданий в Токио. Министр отметил, что РФ также интересует опыт Японии в области цифровых технологий в градостроительстве.

«Есть желание изучить международный опыт», — резюмировал Владимир Якушев.

В ходе визита в Токие делегация Минстроя РФ планирует посетить центр теплоснабжения и охлаждения, расположенный в районе Синдзюку, а также индустриальный район Осаки, который прошедший масштабную реновацию за последние 30 лет.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #япония #минстрой #общество

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