Ситуация с лесными пожарами в Сибири стабилизировалась, но остается сложной

Врио руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаил Клинов оценил состояние горящих сибирских лесов, сообщили в Рослесхозе 14 августа. Он отметил, что за последнее время наметилась тенденция к уменьшению огня в лесных массивах Сибири. Сама ситуация стабилизировалась, однако остается достаточно сложной.

«Интенсивность работ по тушению лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будет сохраняться», — добавил глава службы.

После ликвидации 53 очагов горения, площадь огня уменьшилась на десять тысяч гектар. Вместе с тем, в труднодоступных местах потушили 20 пожаров площадью более 100 тысяч гектар.

Глава Рослесхоза объяснил, что суммарная площадь действующих пожаров по России не значит, что на всей заявленной территории идет интенсивное горение. Согласно методике, пожар считается действующим, даже если горит всего один метр на площади его распространения.

«Фактически горимые участки описывает такой показатель, как прирост площади, пройденной огнем за сутки», — отметил Клинов.

Согласно последним данным Рослесхоза, сегодня в России тушат 173 лесных пожара площадью почти 260 тысяч гектар. В Якутии горит 1,3 тысячи гектар леса, в Бурятии — 2,1. Самые большие показатели в Красноярском крае и Иркутской области — 132,6 и 112,5 тысяч гектар соответственно. Специалисты работают над их ликвидацией.