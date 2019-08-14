Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Московские власти предложили провести митинг без шествия по бульварам 25 августа на внешней стороне проспекта Академика Сахарова и установить сцену напротив дома 12. Об этом 14 августа информирует РИА Новости со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности столицы Василия Олейника.

Ранее члены Либертарианской партии подали заявление в столичную мэрию, чтобы согласовать шествие в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Сахарова.

По словам Олейника, мэрия рассмотрела уведомительное заявление о проведении 25 августа с 14:00 до 18:00 публичного шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова.

«До сведения организаторов, в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «О собраниях митингах демонстрациях, шествиях, пикетированиях», доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — заявил он.

Ранее в центре Москвы прошли несанкционированные акции в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму — Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других. Попавшиеся на грубых подделках активисты призвали россиян поддержать их на незаконных протестах 27 июля и 3 августа. Активисты остались недовольны законно обоснованным отказом комиссии Мосгордумы, которая выявила множество нарушений, в том числе липовые подписи уже умерших людей, поэтому они начали устраивать провокации. Полиции пришлось задержать более 1000 дебоширов, несмотря на многочисленные предупреждения о незаконности мероприятия.

«Оппозиционеры» на незаконных митингах регулярно провоцировали полицейских и устраивали массовые дебоши, однако власти все же идут им навстречу и согласовывают протестные мероприятия.