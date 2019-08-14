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16:36   14 Августа 2019
Россия

Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Московские власти предложили провести митинг без шествия по бульварам 25 августа на внешней стороне проспекта Академика Сахарова и установить сцену напротив дома 12. Об этом 14 августа информирует РИА Новости со ссылкой на первого замглавы департамента региональной безопасности столицы Василия Олейника. 

Ранее члены Либертарианской партии подали заявление в столичную мэрию, чтобы согласовать шествие в начале Страстного бульвара у Пушкинской площади по Бульварному кольцу и митинга на проспекте Сахарова. 

По словам Олейника, мэрия рассмотрела уведомительное заявление о проведении 25 августа с 14:00 до 18:00 публичного шествия от Пушкинской площади по Страстному, Петровскому, Рождественскому, Сретенскому бульварам, проспекту Академика Сахарова и митинга на проспекте Академика Сахарова.

«До сведения организаторов, в соответствии с требованиями статьи 12 ФЗ «О собраниях митингах демонстрациях, шествиях, пикетированиях», доведены обоснованные предложения о проведении только митинга (без шествия) на внешней стороне проспекта Академика Сахарова», — заявил он. 

Мэрия Москвы согласовала митинг 25 августа на проспекте Сахарова

Ранее в центре Москвы прошли несанкционированные акции в поддержку «независимых» кандидатов в Мосгордуму — Любови Соболь, Ильи Яшина, Дмитрия Гудкова и других. Попавшиеся на грубых подделках активисты призвали россиян поддержать их на незаконных протестах 27 июля и 3 августа. Активисты остались недовольны законно обоснованным отказом комиссии Мосгордумы, которая выявила множество нарушений, в том числе липовые подписи уже умерших людей, поэтому они начали устраивать провокации. Полиции пришлось задержать более 1000 дебоширов, несмотря на многочисленные предупреждения о незаконности мероприятия. 

«Оппозиционеры» на незаконных митингах регулярно провоцировали полицейских и устраивали массовые дебоши, однако власти все же идут им навстречу и согласовывают протестные мероприятия. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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