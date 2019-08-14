Более половины детей Тувы родились вне брака

Росстат опубликовал статистику детей, рожденных вне брака, основываясь на показателях прошлого года. Согласно документам, в 2018 году родились свыше 1,6 миллиона детей, из которых чуть больше 340 тысяч появились на свет без регистрации брака родителей.

Самое большое количество младенцев, рожденных незамужней женщиной, оказалось в Республике Тува — более 60 процентов от общего количества. В Чечне и на Чукотке показатели составили 41,8 и 40,5 процентов соответственно.

Стоит отметить, что в данных регионах не принято регистрировать отношения на официальном уровне. Здесь достаточно провести специальные религиозные обряды.

Кабардино-Балкария отличилась самым маленьким количеством малышей, рожденных вне брака. Он составил всего десять процентов. Также в тройку вошли Пензенская и Белгородская области, где 12,9 и 13,3 процентов детей соответственно появились у незамужних россиянок.