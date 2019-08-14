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16:11   14 Августа 2019
Россия

Более половины детей Тувы родились вне брака

Более половины детей Тувы родились вне брака

Росстат опубликовал статистику детей, рожденных вне брака, основываясь на показателях прошлого года. Согласно документам, в 2018 году родились свыше 1,6 миллиона детей, из которых чуть больше 340 тысяч появились на свет без регистрации брака родителей.

Самое большое количество младенцев, рожденных незамужней женщиной, оказалось в Республике Тува — более 60 процентов от общего количества. В Чечне и на Чукотке показатели составили 41,8 и 40,5 процентов соответственно.

Стоит отметить, что в данных регионах не принято регистрировать отношения на официальном уровне. Здесь достаточно провести специальные религиозные обряды.

Кабардино-Балкария отличилась самым маленьким количеством малышей, рожденных вне брака. Он составил всего десять процентов. Также в тройку вошли Пензенская и Белгородская области, где 12,9 и 13,3 процентов детей соответственно появились у незамужних россиянок.

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Автор: Анна Манц
#дети #ребенок #брак #росстат

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