Мафия Гудковых с помощью коллекторов вышибает последние копейки из жителей Подмосковья

Семья Гудковых зарабатывает на жителях Подмосковья, выбивая у людей долги при помощи своих коллекторов.

Геннадий и Дмитрий Гудковы, безуспешно пытающиеся попасть на выборы в Мосгордуму, выбивают из жителей Подмосковья долги по капремонту с помощью «неофициальных» коллекторов из подконтрольных охранных предприятий.

Ранее на сайте госзакупок была размещена информация о тендере по найму «специалистов», ведущих судебную работу по взысканию задолженностей. Как выяснило Федеральное агентство новостей, в конкурсе не принимала участия ни одна фирма, которая не была бы аффилированна со структурами Гудковых.

Как утверждает источник ФАН, Гудковы отказались от официального оформления своих коллекторов, поэтому их охранники решают вопрос задолженностей в частном порядке всего за 300 миллионов вместо полумиллиарда рублей. Действия таких «охранников» при этом никак не контролируются Федеральной службой судебных приставов — эти коллекторы могут запугивать граждан угрозами физической расправы и порчей имущества: например, поджогами и завариванием дверей.

Ранее Гудковы уже использовали ресурсы своей «охранной империи» на полигоне ТБО «Воловичи» еще в конце 90-х годов. Полигон неформально подчинялся Гудковым — находился в зоне их влияния. Источники из правоохранительных органов утверждают, что за время «защиты» полигона в 90-е были убиты десятки людей из числа конкурентов, но ни одного уголовного дела не было возбуждено.