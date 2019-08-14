Филиппинский крокодил съел десятилетнего мальчика
Крокодил съел десятилетнего мальчика. Несчастный случай произошел в муниципалитете Балабак филиппинской провинции Палаван. Об этом 14 августа сообщает газета Tempo, ссылаясь на главу полиции.
Глава полиции региона Мимаропа Томас Аполинарио рассказал о событиях воскресной ночи.
«Погибший ехал на маленькой лодке в магазин со своими двумя братьями или сестрами. На их пути домой жертву схватил и утащил крокодил», — поделился он подробностями несчастного случая.
Отмечается, что сопровождающие мальчика не пострадали. После того, как ребенка утащил крокодил, отец и соседи погибшего пустились немедленно искать его в реке. Поиски не увенчались успехом.
Останки маленького мальчика полиция нашла в среду утром, заявил представитель полиции региона Мимаропа Сократ Фалтадо.
«Отец жертвы, Робинсио Сурапинг достал останки, и после их омывания они были захоронены», — заявил он.