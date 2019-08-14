Бутина получила первую зарплату в тюрьме США

Осужденная в Соединенных Штатах россиянка Мария Бутина получила первую зарплату в американской тюрьме. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на вице-президента Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

По его словам, Бутина получила 28 долларов. Сейчас у россиянки постоянно проходят свидания, друзья навещали ее трижды.

«Общаются по четыре часа каждый раз. Скоро к ней полетят адвокаты и дипломаты из российского посольства из Вашингтона. Им согласовали встречи в местном министерстве юстиции», — отметил собеседник агентства.

Ионов рассказал, что Бутина ведет уроки математики, английского языка, теории вероятности и обществоведения. Россиянка преподает с разрешения администрации тюрьмы. Ранее сообщалось, что задолженность Бутиной перед адвокатами составила 43 миллиона рублей.

Возглавляемый Александром Малькевичем Фонд защиты национальных ценностей собрал 10 миллионов рублей для погашения задолженности.

Напомним, Бутину задержали в июне 2018 года по обвинению деятельности без регистрации в качестве «иностранного агента». В апреле 2019 года американский суд приговорил россиянку к полутора годам тюрьмы. Москва считает дело Бутиной сфабрикованным и требует ее освободить.