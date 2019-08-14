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15:58   14 Августа 2019
Россия

Испугавшийся тюрьмы организатор массовых беспорядков Жданов сбежал из России

Испугавшийся тюрьмы организатор массовых беспорядков Жданов сбежал из России

Директор так называемого ФБК Иван Жданов, который должен десять суток находиться под стражей за призывы к участию в незаконном митинге в Москве, покинул Россию.

Напомним, что он баллотировался в Мосгордуму, однако получил отказ, так как пятая часть его подписей оказалась подделкой. Тогда фальсификатор и другие «оппозиционные» экс-кандидаты решили устроить несанкционированный митинг. Главу ФБК арестовали на акции 27 июля за организацию этого столпотворения. Также в его квартире прошли обыски.

Стоит отметить, что Жданов — не единственный сотрудник фонда блогера Алексея Навального, который поспешил покинуть страну. До него «за бугор» отправились такие высокопоставленные представители ФБК, как Леонид Волков, Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов и Роман Рубанов.

3 августа Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении организации Навального об отмывании миллиарда рублей. Обыски прошли в головном офисе фонда и у его сотрудников. Спустя пять дней счета ФБК и свыше ста физических лиц заблокировали.

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Автор: Анна Манц
#москва #оппозиция #митинг #жданов #фбк

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