Испугавшийся тюрьмы организатор массовых беспорядков Жданов сбежал из России

Директор так называемого ФБК Иван Жданов, который должен десять суток находиться под стражей за призывы к участию в незаконном митинге в Москве, покинул Россию.

Напомним, что он баллотировался в Мосгордуму, однако получил отказ, так как пятая часть его подписей оказалась подделкой. Тогда фальсификатор и другие «оппозиционные» экс-кандидаты решили устроить несанкционированный митинг. Главу ФБК арестовали на акции 27 июля за организацию этого столпотворения. Также в его квартире прошли обыски.

Стоит отметить, что Жданов — не единственный сотрудник фонда блогера Алексея Навального, который поспешил покинуть страну. До него «за бугор» отправились такие высокопоставленные представители ФБК, как Леонид Волков, Кира Ярмыш, Руслан Шаведдинов и Роман Рубанов.

3 августа Следственный комитет РФ завел уголовное дело в отношении организации Навального об отмывании миллиарда рублей. Обыски прошли в головном офисе фонда и у его сотрудников. Спустя пять дней счета ФБК и свыше ста физических лиц заблокировали.