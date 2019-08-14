Отдел расследований Федерального агентства новостей обнародовал вторую часть материала, посвященного преступной империи Геннадия и Дмитрия Гудковых. Сейчас политики пытаются попасть в Московскую городскую думу, но готовы ли они бросить мусорный рэкет, откаты на коллекторских заказах и государственных закупках.

В Подмосковье резко обострилась мусорная проблема — из 37 полигонов твердых бытовых отходов работают лишь семь. Один из них находится в Воловичах или в пяти километрах от города Колычево, входящего в Коломенский городской округ. Полигон заложили в 1990 году с расчетом на 20 лет работы, если обслуживать потребности только жителей Коломны и Коломенского района.

В местной администрации утверждают, полигон ТБО «Воловичи» еще с конца 90-х годов неформально входил в сферу подчиненности клана Гудковых. Изначально полигон охраняли сотрудники ЧОПов «Агентства безопасности «Пантан»» и «Оскордъ», которые принадлежат семье Гудковых. Однако, только охраной полигон не удержишь, поэтому Гудковым понадобился «свой человек» в администрации Коломенского района.

Проверяя друзей Геннадия Гудкова, отдел расследований ФАН наткнулся на главу Коломенского городского округа Дениса Лебедева. При ближайшем рассмотрении биографии оказалось, что чиновник обязан Гудковым всем. Изначально Денис Лебедев работал в структурах Геннадия обычным охранником, а закончил главой города.

В 2017 году налаженная схема «треснула». Лебедев не договорился о сохранении полигона с губернатором Московской области Воробьевым, который предложил построить современный и более безопасный мусоросжигательный завод. Гудковым план не понравился. Семья прикрылась интересами местных жителей и начались митинги.

В результате Гудковы попали под административный арест и за ними закрепился статус борцов за экологию. Вот только боролись Гудковы с собственным подчиненным Лебедевым.