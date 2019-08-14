Ингушетия поставит на кадастровый учет неиспользуемые сельхозугодья

Временно исполняющий обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в среду, 14 августа, поручил местным властям активизировать работу по вводу в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения. По его словам, от этого зависит продовольственная безопасность Ингушетии.

В ходе совещания Махмуд-Али Калиматов раскритиковал министерство сельского хозяйства Ингушетии за недостаточную работу по вводу в оборот невостребованных сельскохозяйственных земель и поручил выстроить систему постановки таких земель на кадастровый учет.

«Своевременно выделять эти участки сельхозтоваропроизводителям, а также привлекать в АПК региона заинтересованных инвесторов», — добавили в пресс-службе руководителя региона.

Калиматова подчеркнул неприемлемость завоза в Ингушетию большей части продовольствия из соседних республик. По его словам, регион не выращивает подсолнечник и капусту, поэтому необходимо людей, которые работают и живущих на селе, вернуть на землю.