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15:44   14 Августа 2019
Политика

Петербургская молодежь требует извинений от Бузовой за шутку о блокаде

Петербургская молодежь требует извинений от Бузовой за шутку о блокаде

Участники движения «Петербург — Город Перемен» требуют публичных извинений от Ольги Бузовой за неудачную шутку про блокаду Ленинграда. Об этом стало известно 14 августа. 

Ранее певица выложила видео в Instagram, где она облизывает тарелку. Когда Бузова заметила, что ее снимают, она засмеялась и пошутила, что блокадница. 

По мнению активистов петербургского молодежного движения, шутки и издевки над историей Петербурга, а тем более в отношении такой страшной страницы, как блокада Ленинграда, неуместны. Поэтому сегодня в социальных сетях появился хэштэг «ОляИзвинись». Кроме этого, активисты движения проведут в среду одиночные пикеты под девизом «Твои слова – водица, надо извиниться!». 

Петербургская молодежь требует извинений от Бузовой за шутку о блокаде

Петербургская молодежь против поведения Бузовой и молчать об этом не собирается, заявил Сопредседатель Движения «Петербург — Город Перемен» Никита Донцов. 

 «Блокадники – это герои, а не обнаженные телеведущие. Мы считаем, что она должна извиниться публично, иначе Петербург ее больше не ждет» — заявил он. 

Сопредседатель Движения «Петербург – Город Перемен!» Георгий Рожков выразил надежду, что после сегодняшнего протеста у офиса ТНТ в Санкт-Петербурге и символа Блокады Ленинграда певица все-таки извинится перед блокадниками и всеми жителями города.

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #петербург #политика #общество #бузова #блокада ленинграда

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