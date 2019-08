Евросоюз выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами

Представитель Европейского союза в среду, 14 августа, сообщил, что ЕК выделила по заявке Афин из резерва специального механизма гражданской обороны три пожарных самолета для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в нескольких районах Греции. Накануне страна просила Европейское агентство гражданской защиты помочь в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея.

Европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис сообщил, что «самолеты уже борются с пожарами». По его словам, отдельно нужно поблагодарить Италию и Испанию за помощь.

We are mobilizing the #rescEU assets to respond to #Greece activation of the European Civil Protection Mechanism. The EU ????????stands by Greece at this difficult time.#solidarity