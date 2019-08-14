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15:15   14 Августа 2019
Весь мир

Евросоюз выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами

Евросоюз выделил Греции три самолета для борьбы с лесными пожарами

Представитель Европейского союза в среду, 14 августа, сообщил, что ЕК выделила по заявке Афин из резерва специального механизма гражданской обороны три пожарных самолета для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами в нескольких районах Греции. Накануне страна просила Европейское агентство гражданской защиты помочь в тушении сильного лесного пожара на острове Эвбея.

«ЕС помог мобилизовать три пожарных самолета из резерва механизма гражданской защиты (rescEU) из Италии и Испании, которые быстро отправили в пострадавшие регионы», — отметили в союзе.

Европейский комиссар по гуманитарной помощи и антикризисным мерам Христос Стилианидис сообщил, что «самолеты уже борются с пожарами». По его словам, отдельно нужно поблагодарить Италию и Испанию за помощь.

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Автор: Анатолий Кубарев
#евросоюз #греция #общество #лесные пожары

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