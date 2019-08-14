МИД РФ предложил выдавать визы самостоятельным туристам

МИД России в среду, 14 августа, предложил с 2020 года выдавать самостоятельным туристам визы при потверждении брони отеля в России. Сейчас иностранцам, желающим посмотреть просторы 1/6 части суши, требуется «подтверждение о приеме иностранного туриста организацией, осуществляющей туроператорскую деятельность». Также МИД предлагает увеличит срок действия туристической визы с одного месяца до полугода.

Первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович в беседе с «Политикой Сегодня» предложение МИД РФ оценил положительно, однако напомнил, что в противовес ему Минэкономразвития поощряет российских туроператоров деньгами исходя из количества привезенных иностранцев.

«Наверное, любой подход имеет право на жизнь, но у правительства должен быть подход единый, а не два разных. Когда на лодке одним веслом гребут в одну сторону, а другим в другую, то лодка в лучшем случае будет крутиться на месте, а в худшем — потонет», — оценил эксперт координацию между министерствами в правительстве РФ.

Отвечая на вопрос о перспективах безвизового режима между Россией и странами Евросоюза, Канторович заметил, что на неопределенный срок соглашение отодвинули события 2014 года. Как полагает эксперт, вопрос безвиза перешел в политическую плоскость, так как с точки зрения экономического развития беспрепятственный въезд европейцев для России весьма выгоден.

Несмотря на действующие правила оформления визы и политические разногласия въездной турпоток в Россию вырос в первой половине 2019 года на 24%. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе связала растущий интерес к России с прошедшим чемпионата мира по футболу. Мундиаль заставил иностранцев по-новому взглянуть на страну Пушкина, Достоевского и Толстого.

«Мы видим, что динамика роста по некоторым направлениям совершенно потрясающая. Испания - почти 50% прироста. Такой динамки не было до сих пор. Максимальная динамика испанского рынка была 38% в 2015 году, когда у нас была девальвация рубля. Выросли те рынки, которые всегда являлись основными для России, поставляли туристов. Это Испания, Франция, Израиль, Германия, Китай, безусловно, Корея и даже США и Великобритания», — перечислила Ломидзе.

При том, что количество путешествующих иностранцев в России существенно прибавилось, аналитики АТОР почти не встретили негативных отзывов о стране, добавила Ломидзе. Что касается основных направлений, то основная масса туристов стремились посетить Москву и Санкт-Петербург. Исключение — Китай и Корея. Граждане этих стран предпочитают Дальний Восток, куда ближе добираться и где для них действует электронная виза.