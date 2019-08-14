Авторы фильмов про Крым сочли привычным обещание США дать денег Украине на борьбу с РФ

Посольство США в Киеве предложило грантовую поддержку для режиссеров-документалистов, продюсеров и сценаристов, а также журналистов, педагогов и политиков, специализирующихся на киноиндустрии. 150 тысяч долларов Госдеп готов выделить на то, чтобы помочь «сильной Украине успешно противостоять агрессии и влиянию со стороны России» силой кинематографа.

Режиссер мелодрамы «Крымский мост. Сделано с любовью!» Тигран Кеосян в разговоре с «Политикой Сегодня» желанию США выделить грант на защиту Украины от российской агрессии не удивился. Назвал его привычным. И добавил, что лично он от «столь заманчивого предложения» вынужден отказаться.

«Здесь все ясно. Я вам могу сказать точно, что я не могу воспользоваться этим грантом. Даже если мне предложат. Позвонит мне Володя Зеленский и скажет: «Тигран, дорогой! Будешь спамить о нашей с тобой дружбе — возьми, на — будешь украинским документалистом? И еще отдам бюджет Минобороны»», — рассмеялся Кеосян - Не могу, понимаете! Очень люблю родину!».

Режиссер документального фильма «Крым. Путь на родину» Андрей Кондрашов в беседе с «Политикой Сегодня» посочувствовал коллегам из соседней страны.