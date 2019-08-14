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15:49   14 Августа 2019
Россия

Изрезавший школьницу активист Навального предлагал интим за деньги мужчинам и женщинам

Изрезавший школьницу активист Навального предлагал интим за деньги мужчинам и женщинам

Житель Москвы, подозреваемый в покушении на убийство несовершеннолетней девушки, имел профили на сайтах знакомств, где заявлял о готовности оказывать эскорт-услуги.

В социальных сетях подозреваемого размещена информация о готовности оказывать услуги сексуального характера как женщинам, так и мужчинам. Юноша указывал в своих профилях информацию о работе в качестве эксорта, сообщает Telegram-канал «Шавки Красовского». На вопрос «Ты эскорт?» он положительно ответил в своей анкете.

«Ищу спонсора: Да», — также сказано на странице подозреваемого.

Главное управление Следственного комитета начало расследование уголовного дела в отношении 20-летнего жителя Москвы по статье «Покушение на убийство». 11 августа в районе Новой Москвы молодой человек в ходе личной ссоры нанес несовершеннолетней девушке множество ножевых ударов. Ранее он уже бывал задержан полицией за то, что угрожал девушке и караулил ее у дома с ножом.

Сейчас по делу москвича ведется следствие, суд оставил его под стражей. За день до этого подозреваемый участвовал в митинге оппозиции и выступил в поддержку Алексея Навального, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова — представителей «независимой оппозиции», снятых избиркомом с регистрации на выборы в Мосгордуму из-за бракованных подписей и мертвых душ в подписных листах.

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Следствие по подозрению о совращении восьмиклассницы началось весной в отношении другого оппозиционного активиста — представителя движения «Весна» Владимира Казаченко. Его задержали в центре Петербурга вместе с несовершеннолетней подругой, у которой были обнаружены наркотики. На телефоне самого Казаченко хранились видеозаписи, свидетельствующие о сексуальных отношениях его и его друзей со школьницей. 

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Автор: Тимофей Булочкин
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