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15:31   14 Августа 2019
Россия

Песков заявил, что Путин оценил опыт Беглова, назначая его врио главы Петербурга

Песков заявил, что Путин оценил опыт Беглова, назначая его врио главы Петербурга

Российский лидер Владимир Путин назначил Александра Беглова врио губернатора Петербурга, ориентируясь в первую очередь на его опыт и профессиональные качества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 14 августа.

Представитель Кремля подчеркнул, что партийная принадлежность Беглова не служила основным фактором при назначении его на этот пост.

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», — указал Песков.

Напомним, Путин принял отставку экс-главы Петербурга Георгия Полтавченко 3 октября 2018 года. Врио градоначальника стал Беглов, до этого занимавший должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

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Автор: Арсений Аскольский
#путин #беглов

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