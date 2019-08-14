Песков заявил, что Путин оценил опыт Беглова, назначая его врио главы Петербурга

Российский лидер Владимир Путин назначил Александра Беглова врио губернатора Петербурга, ориентируясь в первую очередь на его опыт и профессиональные качества. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, 14 августа.

Представитель Кремля подчеркнул, что партийная принадлежность Беглова не служила основным фактором при назначении его на этот пост.

«В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт, что называется послужной список кандидатов и, конечно, на личные качества, на профессиональные качества», — указал Песков.

Напомним, Путин принял отставку экс-главы Петербурга Георгия Полтавченко 3 октября 2018 года. Врио градоначальника стал Беглов, до этого занимавший должность полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.