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15:11   14 Августа 2019
Россия

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в броске бутылки на акции 27 июля

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в броске бутылки на акции 27 июля

Третьего обвиняемого по делу по массовых беспорядках в Москве 27 июля Саммарддина Раджабова оставили по решению Мосгорсуда в СИЗО. Об этом 14 августа сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. 

Ранее Раджабов подал жалобу на свой арест. 

«Суд оставил решение Пресненского районного суда Москвы без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — сказал источник РИА Новости. 

Раджабов пробудет под арестом до 27 сентября. Во время незаконного митинга активист бросил бутылку с водой в сотрудника Росгвардии и попал ему в шею. Активисту вменяют участие в массовых беспорядках, а также нападение на представителя власти. Раджабову грозит от восьми до 15 лет лишения свободы. 

Ранее в центре Москвы прошли несогласованные митинга  — 27 июля и 3 августа. Не допущенные до выборов в Мосгордуму активисты Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков и другие «независимые» кандидаты призвали россиян поддержать их на несогласованной акции. При этом в Мосгоризбиркоме ранее объяснили, что кандидаты предоставили липовые подписи, в том числе умерших людей, за что им и было отказано. Законно обоснованный отказ не устроил оппозиционеров. На акциях они провоцировали полицию, несмотря на многочисленные предупреждения. В результате правоохранителям пришлось задержать более 1000 дебоширов. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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