Источники подтверждают, что митинги «оппозиции», которые прошли в центре Москвы в последние недели, координировались и проплачивались из-за рубежа. Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян со ссылкой на собственный источник — человека, сотрудничающего с ЕСПЧ в Страсбурге, — приводит данные из «методички Госдепа» по организации и освещению протестов.

Речь в инструкции идет об иностранном вмешательстве, которое ставит целью свержение законной российской власти. По новой инструкции, каждый «усердно сопротивляющийся при задержании» (дословная цитата) на незаконном митинге сразу получает адвоката. Подавший жалобу в ЕСПЧ на действия российских силовиков при задержаниях дождется положительного ответа через шесть месяцев, максимум через год.

Такие данные косвенно подтверждает информация от адвоката Павла Чикова, который активно занимается делами задержанных на незаконных митингах. В его Telegram-канале говорилось, что все дела по массовым беспорядкам в Москве 27 июля, которые дойдут до ЕСПЧ, получат адвокатскую поддержку.

Источник сообщил еще об одном новшестве в западной инструкции по протестам в России. По замыслу западных кураторов, суммарное число задержанных за все последние акции протеста должно превысить миллион. Речь идет не о числе вышедших на улицы, а именно о задержанных.

«Зачем это нужно? Естественно, чтобы обвинить российские власти в «тирании» и проецировать эту идею на весь мир», — отметил источник.

Миллион человек в мечтах Годепа должны стать последней каплей в деле смены власти в РФ. На такие показатели в США ориентировочно хотят выйти в конце 2020-го — начале 2021 года. Постоянные выплаты по решениям ЕСПЧ должны ослабить российскую экономику. Таковы основные пункты «методички Госдепа».

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, в ходе которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации. Причина отказа оппозиционерам проста и прописана в законе — количество «бракованных» подписей превысило допустимый порог. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации — протестующие бросали в полицейских бутылки, распыляли газ. Законный митинг 10 августа тоже не обошелся без действий провокаторов — они кидали дымовые шашки, перекрывали дороги и разбивали стекла машин. Слаженные действия полиции позволили восстановить общественный порядок.