Адвокат бывшего киргизского лидера Сергей Слесарев в среду, 14 августа, сообщил, что Алмазбеку Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона. По его словам, речь идет о подозрении в причастности к коррупции при модернизации тепловой электростанции Бишкека и по делу, которое связано с зданием группы «Форум».

Бишкекскую ТЭЦ модернизировала несколько лет назад китайская компания TBEA на деньги, которые выделил Пекин. Фигурантом дела о коррупции при реконструкции тепловой электростанции — экс-премьер Киргизии Сапар Исаков. О махинациях, которые связаны с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы «Форум», ранее ничего не говорили.

Фактическим владельцем здания, которое расположено в центре Бишкека, до сих пор считался Алмазбек Атамбаев. После задержания экс-президента по решению суда здание опечатали.

Ранее бывшему лидеру Киргизии вручили уведомление в подозрении в применении насилия в отношении правоохранителей, организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство и организации захвата заложников. Алмазбека Атамбаева задержали 8 августа в резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе спецоперации, которая длилась почти сутки.