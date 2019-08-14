«Аполитичный» рэпер Face стал «оппозиционером» за 10 миллионов рублей

Столичная оппозиция провела 10 августа второй по счету согласованный митинг «За честные выборы». Несмотря на громкий лозунг, представители просят поблажки только для себя, а именно зарегистрировать их на выборы в Мосгордуму не смотря на их махинации в подписной кампании.

Субботний митинг посетили около 20 тысяч человек. Организаторы для привлечения внимания граждан пригласили на акцию несколько кумиров молодежи — рэпера Face, IC3PEAK, Oxxxymiron и даже группу «Кровосток». Также на митинг зазывали блогеры Юрий Дудь, Соболев и Поперечный.

Как отмечает Nation-news, только каждый четвертый из посетивших митинг знал тему политического мероприятия. Все остальные пришли на бесплатный концерт.

Организаторы заранее объявили, что все звезды участвуют в их митинге бесплатно. Однако ранее, до митинга, рэперы Oxxxymiron и Face подчеркивали свою аполитичность. Сомнительно, что музыканты сменили свою позицию на этот счет за несколько дней до митинга без материального вознаграждения.

Позже Telegram-канал "Бойлерная" оказалась информация о суммах, за которые российские рэперы готовы стать приверженцами любой политической позиции. Стало известно, что один только Face обошелся оппозиционерам в 10 миллионов рублей.

Информацией поделился владелец event-агентства на букву "М", которому организаторы митинга должны были заплатить за подбор артистов, но "кинули" его на деньги, отмечает СМИ.

Напомним, что незаконные протестные акции начались в Москве в конце июля. Их организаторами являются так называемые «несистемные» экс-кандидаты в Мосгордуму, которых не допустили до выборов из-за фальшивых подписных листов.

У одного из незарегистрированных кандидатов Любови Соболь почерковеды нашли подписи умерших людей, дубли и подделки. Для создания фальшивых подписей был создан цех, где специально нанятые люди занимались подделкой автографов москвичей.

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации, к которым призывали организаторы незаконных митингов. Законная акция 10 августа из-за действий провокаторов тоже завершилась несанкционированным шествием, в ходе которого провокаторы кидали дымовые шашки, перекрывали дороги и портили машины. Благодаря полиции в центре столицы удалось пресечь протесты и восстановить общественный порядок.