Фанат Соболь изрезал ножом подругу-школьницу после митинга в Москве

Сторонник Навального протестовал на столичном митинге в поддержку оппозиционеров, а на следующий день изрезал ножом школьницу. Об этом сообщил ресурс readovka.ru.

ГУ СКР расследует в отношении молодого человека уголовное дело по признакам покушения на убийство. 11 августа в районе Новой Москвы 20-летний молодой человек в ходе ссоры нанес несовершеннолетней девушке множественные удары ножом. Перед этим подозреваемый преследовал девушку после того, как она объявила ему о расставании. Он ожидал ее у дома с ножом и вел себя агрессивно — его уже задерживала полиция.

За день до нападения он участвовал в митинге оппозиции, прошедшем на проспекте Сахарова в Москве 10 августа: в Telegram опубликованы фотографии, на которых молодой человек держит плакат в поддержку Алексея Навального, Ильи Яшина и Ивана Жданова.

«Молодой человек не смог довести свой преступный умысел, направленный на убийство потерпевшей до конца по независящим от него обстоятельствам», — сказано на сайте Следственного комитета Москвы.

Сейчас расследование преступления продолжается, жителю Москвы предъявили обвинение и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В марте активист оппозиционного движения «Весна» Владимир Казаченко был задержан по подозрению в совращении восьмиклассницы. Полиция задержала Казаченко с друзьями в центре Петербурга, у его несовершеннолетней подруги были обнаружены наркотики, а в телефоне активиста содержалось видео сексуальной оргии с подростком на фоне плакатов в поддержку Алексея Навального.