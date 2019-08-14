Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Власти Украины передали нидерландской стороне материалы дела против трех россиян и одного украинца. В Киеве их называют «подозреваемыми в причастности к крушению малайзийского Boeing в Донецкой области в 2014 году».

Об этом пишут «Украинские новости» со ссылкой на ответ Службы безопасности Украины (СБУ). Напомним, совместная следственная группа (ССГ) во главе с генпрокуратурой Нидерландов расследует детали катастрофы без какого-либо участия Москвы. ССГ уверяет, что лайнер сбили из ЗРК «Бук», который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ.

ССГ назвала имена четырех подозреваемых по делу о крушении MH17. Москва не раз подчеркивала, что обвинения следствия в причастности России голословны, а расследование необъективно. Все ракеты, двигатель от которой показывали Нидерланды, ликвидировали после 2011 года, подчеркивали в Минобороны РФ.

«18 июня 2019 года трем гражданам РФ и одному гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении данного преступления. 22 июля 2019 года материалы уголовного производства касательно указанных подозреваемых переданы компетентному органу Нидерландов», — говорится в сообщении СБУ.

Пассажирский Boeing «Малазийских авиалиний», выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, рухнул 17 июля 2019 года в Донбассе, где шли боевые действия. На борту находились 298 человек, все они погибли.