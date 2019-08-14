Песков заверил, что следствие по делу Голунова продолжается

Расследование дела журналиста Ивана Голунова, которому в июне подбросили наркотики, продолжается, следствие не завершено, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналист спросил, не смущает ли Кремль отсутствие задержаний и предъявленных обвинений по делу журналиста Голунова, которому ранее подбросили наркотики, найденные у него в рюкзаке при полицейском досмотре в центре столицы. Песков ответил, что поводов для смущения нет, так как расследование продолжается.

«Нет, до тех пор, пока следствие не завершилось, нет никаких поводов для смущения. Следственные действия продолжаются, по крайней мере нам не известно, что следствие завершилось», — сообщил Песков.

В начале июля сообщалось, что дело Голунова передано из МВД в СКР, но конкретных подозреваемых у следствия на тот момент не было, заявляли в Генпрокуратуре. После резонансного дела и доказанной в суде невиновности журналиста были уволены глава управления по борьбе с наркотиками ГУМВД по Москве Юрий Девяткин и начальник УВД по ЗАО Андрей Пучков.