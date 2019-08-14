Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в броске бутылки на акции 27 июля

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в броске бутылки на акции 27 июля

 «Аполитичный» рэпер Face стал «оппозиционером» за 10 миллионов рублей

«Аполитичный» рэпер Face стал «оппозиционером» за 10 миллионов рублей
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Глава Мозамбика посетит Россию для встречи с Путиным

Глава Мозамбика посетит Россию для встречи с Путиным

 Черногория потеряла от санкций против РФ два миллиарда евро

Черногория потеряла от санкций против РФ два миллиарда евро

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в броске бутылки на акции 27 июля

Мосгорсуд оставил под арестом обвиняемого в броске бутылки на акции 27 июля

 «Аполитичный» рэпер Face стал «оппозиционером» за 10 миллионов рублей

«Аполитичный» рэпер Face стал «оппозиционером» за 10 миллионов рублей
Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

Атамбаеву инкриминировали еще два эпизода нарушения закона

 Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17

Украина передала Нидерландам материалы дела по крушению MH17
Глава Мозамбика посетит Россию для встречи с Путиным

Глава Мозамбика посетит Россию для встречи с Путиным

 Черногория потеряла от санкций против РФ два миллиарда евро

Черногория потеряла от санкций против РФ два миллиарда евро

14:03   14 Августа 2019
Россия

Жириновский предложил с сентября перейти на четырехдневную рабочую неделю

Жириновский предложил с сентября перейти на четырехдневную рабочую неделю

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю в России уже с 1 сентября этого года. Об этом политик написал 14 августа в Instagram.

Тему четырехдневной рабочей недели впервые поднял российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее также Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты и 13 августа направила предложение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

При этом Жириновский подчеркнул, что впервые идею о четырехдневной рабочей неделе озвучила ЛДПР, а после инициативу «позаимствовали» Всемирная организация здравоохранения, а также общественно-политические силы внутри в РФ. 

«Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября», — написал он. 

Ранее эксперт перечислил минусы четырехдневной недели.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Софья Белоцерковская
#россия #жириновский #лдпр #политика #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...