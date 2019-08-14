Жириновский предложил с сентября перейти на четырехдневную рабочую неделю

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский предложил перейти на четырехдневную рабочую неделю в России уже с 1 сентября этого года. Об этом политик написал 14 августа в Instagram.

Тему четырехдневной рабочей недели впервые поднял российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее также Федерация независимых профсоюзов России выступила с инициативой сократить рабочую неделю с сохранением зарплаты и 13 августа направила предложение в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

При этом Жириновский подчеркнул, что впервые идею о четырехдневной рабочей неделе озвучила ЛДПР, а после инициативу «позаимствовали» Всемирная организация здравоохранения, а также общественно-политические силы внутри в РФ.

«Именно наша партия – самая настойчивая и принципиальная в деле защиты интересов миллионов соотечественников! Наша позиция: переход на четырехдневную рабочую неделю должен состояться уже 1 сентября», — написал он.

Ранее эксперт перечислил минусы четырехдневной недели.