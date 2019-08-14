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13:46   14 Августа 2019
Россия

Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в РФ Хантсмана

Путин и Трамп обсуждали отставку посла США в РФ Хантсмана

Американский президент Дональд Трамп сообщал российскому коллеге Владимиру Путину о предстоящей отставке посла США в Москве Джона Хантсмана. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова в среду, 14 августа.

Трамп пообещал вынести кандидатуру нового посла в ближайшее время, отметил представитель Кремля. По словам Пескова, Путин отметил,что на время работы этого посла пришелся один из самых тяжелых периодов двусторонних отношений.

«Несмотря на это, посол работал для того, чтобы придать конструктивные характеристики этому периоду», — подчеркнул пресс-секретарь президента.

Хантсман подал Трампу заявление об отставке 5 августа. Он проработал послом США в Москве два года — с сентября 2017 года.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #сша #путин #хантсман

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