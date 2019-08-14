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14:02   14 Августа 2019
Россия

Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности россиян ведется круглосуточно

Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности россиян ведется круглосуточно

Круглосуточная систематическая работа всеми государственными органами ведется по обеспечению безопасности в России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о несчастных случаях, которые происходили в стране в последнее время. Песков подчеркнул, что пожары и техногенные катастрофы происходят везде. Полностью быть застрахованным от этого невозможно. Так, из-за ДТП на дорогах ежегодно гибнут более 30 тысяч человек. Благодаря действиям транспортной полиции это количество из года в год сокращается.

Специалисты прикладывают максимум усилий для безопасности россиян. В частности, по линии МЧС работают довольно жесткие регламенты, направленные на предотвращение всевозможных трагедий, подчеркнул пресс-секретарь.

«Здесь всегда остается вопрос целесообразности, той самой золотой середины, чтобы, с одной стороны, эти требования обеспечивали безопасность, а с другой стороны, они не сдерживали развитие экономики, и так далее. Здесь ведется круглосуточная систематическая работа всеми  органами», — заявил Песков.

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Автор: Арсений Аскольский
#россия #песков #безопасность

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