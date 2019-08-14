Песков заявил, что работа по обеспечению безопасности россиян ведется круглосуточно

Круглосуточная систематическая работа всеми государственными органами ведется по обеспечению безопасности в России. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Так представитель Кремля ответил на вопрос журналистов о несчастных случаях, которые происходили в стране в последнее время. Песков подчеркнул, что пожары и техногенные катастрофы происходят везде. Полностью быть застрахованным от этого невозможно. Так, из-за ДТП на дорогах ежегодно гибнут более 30 тысяч человек. Благодаря действиям транспортной полиции это количество из года в год сокращается.

Специалисты прикладывают максимум усилий для безопасности россиян. В частности, по линии МЧС работают довольно жесткие регламенты, направленные на предотвращение всевозможных трагедий, подчеркнул пресс-секретарь.