Советник Азарова заявил, что «оппозиционеры» пытаются следовать «майданным» технологиям

Незаконные митинги в Москве и прочие противоправные действия представителей оппозиции вызывают у некоторых ассоциации с Евромайданом в Киеве. Люди, вовлеченные в эти события почти шестилетней давности могут провести параллель межу протестными акциями в столице РФ и опытом Киева и сказать, может ли «Майдан» произойти в России.

Автор книги «Янукович сдал, Госдеп принял» Сергей Заворотный как раз является одним из таких людей. В период с 2010 по 2014 годы он был советником премьер-министра Украины Николая Азарова. Корреспондент ФАН связался с ним и пообщался на тему столичных митингов.

Как отметил Заворотный, между событиями тех лет в Киеве и происходящим в Москве есть сходство, так как применяются «майданные» технологии.

«Но по сути — это совершенно несопоставимые величины и фундаментально разные процессы», — заявил он.

Собеседник ФАН объяснил свои слова тем, что в России нет острого политического кризиса, нет раскола власти и открытого противостояния разных политических групп, да и сам конфликт далек от актуальных для страны проблем.

Эксперт также указал на различие позиций глав государства.

Виктор Янукович к концу 2013 года стал абсолютно негативным для украинского общества фактором, отметил Заворотный, тогда как российский президент Владимир Путин, наоборот, является главным консолидирующим фактором российского общества, и рейтинг его поддержки на чрезвычайно высоком уровне.

В России, как и за границей, существуют силы, заинтересованные в «смене караула» в Кремле, однако они боятся действовать открыто и прикрываются подставными маргинальными фигурами, объяснил Заворотный.

В конце июля в Москве начались незаконные протестные акции, в ходе которых происходят массовые беспорядки. Организаторами выступают «несистемные» экс-кандидаты в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за махинаций в ходе подписной кампании. Так, у незарегистрированного кандидата Любови Соболь в подписных листах выявили автографы умерших людей, дубли и подделки. Рисовкой подписей занимались специально нанятые люди.

Во время беспорядков 27 июля и 3 августа были зафиксированы провокации - протестующие бросали в полицейских бутылки, распыляли газ. Законный митинг 10 августа тоже не обошелся без действий провокаторов — они кидали дымовые шашки, перекрывали дороги и разбивали стекла машин. Четкие действия правоохранителей позволили восстановить общественный порядок и пресечь протесты в центре Москвы.