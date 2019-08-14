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Черногория потеряла от санкций против РФ два миллиарда евро

13:41   14 Августа 2019
Россия

Песков рассказал о судьбе ВТО в случае, если из организации выйдет США

Песков рассказал о судьбе ВТО в случае, если из организации выйдет США

Существование ВТО окажется под большим вопросом после выхода США, которые заявили, что могут покинуть организацию, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Такое заявление сделал Песков отвечая журналисту на вопрос о том, не потеряет ли Всемирная торговая организация смысл после выхода из нее США.

«Безусловно, существование системообразующей всемирной экономической организации после выхода крупнейшей экономики Земного шара из нее будет под большим вопросом. Это очевидно. Вот и все, что можно сказать», — сообщил пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что Россия является членом ВТО «со всеми вытекающими последствиями» а также отметил, что решение о присутствии Вашингтона в международных организациях — суверенные дела Штатов.

«В любом случае, это внутреннее дело США», — заключил он.

Ранее американский посол в РФ Джон Хантсман призвал Россию и США продолжать диалог по контролю над вооружением после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, переставшего действовать по инициативе США 2 августа.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #сша #песков #политика #общество #вто

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