В Киеве демонстранты требуют увольнения Кличко

Группа демонстрантов собралась у здания кабмина Украины с требованием отставки Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом 14 августа информирует агентство УНИАН.

Ранее стало известно, что украинский кабмин обсудит увольнение Кличко. При этом в среду пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук заявил, что действующий состав кабмина Украины отказался рассматривать этот вопрос.

По информации СМИ, на акцию пришли около 20 человек. Главное требование - увольнение Кличко, из-за которого от незаконной застройки страдает Киев. Как следствие, уничтожается культурное наследие, историческая природная среда и зеленые зоны.

«Активисты держат в руках плакаты с надписями: «Нет — тотальной застройке Киева», «Освободи Киев от Кличко», «Остановим злостроительный террор», «Хищнического злостроителя Кличко — прочь» и другие», — сказано в сообщении.

Также известно, что к демонстрантам вышел представитель кабмина. Митингующие вручили ему заявление с требованием отставки Кличко, а также люстрирования министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины.