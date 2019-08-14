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13:36   14 Августа 2019
Россия

В Киеве демонстранты требуют увольнения Кличко

В Киеве демонстранты требуют увольнения Кличко

Группа демонстрантов собралась у здания кабмина Украины с требованием отставки Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Об этом 14 августа информирует агентство УНИАН. 

Ранее стало известно, что украинский кабмин обсудит увольнение Кличко. При этом в среду пресс-секретарь премьер-министра Василий Рябчук заявил, что действующий состав кабмина Украины отказался рассматривать этот вопрос. 

По информации СМИ, на акцию пришли около 20 человек. Главное требование - увольнение Кличко, из-за которого от незаконной застройки страдает Киев. Как следствие, уничтожается культурное наследие, историческая природная среда и зеленые зоны. 

«Активисты держат в руках плакаты с надписями: «Нет — тотальной застройке Киева», «Освободи Киев от Кличко», «Остановим злостроительный террор», «Хищнического злостроителя Кличко — прочь» и другие», — сказано в сообщении. 

Также известно, что к демонстрантам вышел представитель кабмина. Митингующие вручили ему заявление с требованием отставки Кличко, а также люстрирования министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины. 

«В тексте заявления активисты указали 30 незаконных, по их мнению, застроек в Киеве», — сказано в сообщении. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество

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