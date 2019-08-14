Песков призвал не забывать географию РФ при обсуждении пожаров в Сибири

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 14 августа, сообщил, что при ликвидации лесных пожаров все работают очень напряженно, с максимально возможной эффективностью. По его словам, никогда не нужно забывать про географию и размеры России, передает Федеральное агентство новостей.

«Никогда не нужно забывать про, к сожалению, различные климатические феномены, которые из года в год становятся все более разнообразными, с увеличивающейся амплитудой», — добавил представитель Кремля.

Песков напомнил, что, к сожалению, до сих пор имеет место фактор умышленных поджогов. Также леса в стране горят ежегодно — и с засухой, и без засухи. Просто площадь пожаров меняется, но тоже ежегодно. Журналисты уточнили, что ранее озвучивали информацию, что лесные пожары экономически невыгодно тушить.

Пресс-секретарь президента ответил, что есть же разные экспертные точки зрения, но природные возгорания самостоятельно затухают. Однако все это очень сложный процесс, и, к сожалению, очень часто природа сильнее людей.