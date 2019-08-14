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13:33   14 Августа 2019
Россия

Путин встретится с главой банка ВТБ Костиным

Путин встретится с главой банка ВТБ Костиным

Президент РФ Владимир Путин  встретится с главой банка ВТБ Андреем Костиным  14 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это один из системообразующих банков, традиционно Путин сверяет часы. Тем более что банк так или иначе участвует во всех жизненно важных процессах в стране», — подчеркнул Песков.

Помимо этого на среду у Путина запланировано внутреннее совещание с руководством администрации  — «обычная кремлевская работа», уточнил Песков.

Путин встретится с главой банка ВТБ Костиным

Пресс-секретарь президента напомнил о вчерашнем визите президента в Крым и Севастополь.

«Вчера же он встретился с руководством компании-подрядчика по трассе «Таврида», это жизненно важная артерия, которая строится строго по графику», — заключил Песков.

Во вторник Путин пообщался с учениками хореографической академии в Херсонесе, посмотрел балет «Спартак» и выслушал доклад вице-премьера Ольги Голодец.

В марте президент обсуждал на встрече с российскими бизнесменами защиту прав предпринимателей, в том числе и от судебного преследования, сообщал тогда Костин.

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Автор: Тимофей Булочкин
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