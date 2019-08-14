Путин встретится с главой банка ВТБ Костиным

Президент РФ Владимир Путин встретится с главой банка ВТБ Андреем Костиным 14 августа, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Это один из системообразующих банков, традиционно Путин сверяет часы. Тем более что банк так или иначе участвует во всех жизненно важных процессах в стране», — подчеркнул Песков.

Помимо этого на среду у Путина запланировано внутреннее совещание с руководством администрации — «обычная кремлевская работа», уточнил Песков.

Пресс-секретарь президента напомнил о вчерашнем визите президента в Крым и Севастополь.

«Вчера же он встретился с руководством компании-подрядчика по трассе «Таврида», это жизненно важная артерия, которая строится строго по графику», — заключил Песков.

Во вторник Путин пообщался с учениками хореографической академии в Херсонесе, посмотрел балет «Спартак» и выслушал доклад вице-премьера Ольги Голодец.

В марте президент обсуждал на встрече с российскими бизнесменами защиту прав предпринимателей, в том числе и от судебного преследования, сообщал тогда Костин.