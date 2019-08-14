Глава Мозамбика посетит Россию для встречи с Путиным

Президент Мозамбика Филипе Ньюси посетит Россию в период с 21 по 23 августа. В рамках рабочего визита он встретится с российским коллегой Владимиром Путиным.

Об этом сообщил представитель мозамбикского посольства. Ключевой целью визита Ньюси является встреча с Путиным, а также участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что конференция «Россия — Африка» является подготовительным этапом к двустороннему саммиту, старт которого запланирован на 24 октября в Сочи.