Памфилова назвала большим политическим тружеником Митрохина

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова в среду, 14 августа, заявила, что считает справедливым решение зарегистрировать выдвиженца от партии «Яблоко» Сергея Митрохина кандидатом в депутаты Московской городской думы. По ее словам, Митрохин поступил правильно, когда обратился в суд с жалобой на отказ в регистрации.

Ранее Митрохин обжаловал решение окружного избиркома, который отказал в регистрации в 43-м округе. Мосгоризбирком удовлетворил жалобу и МГИК вернул Митрохину часть ранее отбракованных подписей избирателей. ОИК в среду зарегистрирует Митрохина кандидатом в депутаты.

«Сергей Митрохин — большой политический труженик», — сказала глава ЦИК.

Элла Памфилова подчеркнула, что Митрохин работает не от выборов до выборов, не от кампании до кампании, а все время, поэтому решение очень справедливо. Пло ее словам, Митрохин «совершенно грамотно, правильно» поступил, когда обратился в суд.

«Я думаю, если бы некоторые кандидаты реально свои возможности взвесили и лучше бы разбирались в нашей компетенции, то они бы понимали, что компетенция суда больше, поэтому, конечно, ряду кандидатов было бы целесообразнее в суд обратиться, чем к нам», — резюмировала глава ЦИК.

Выдвижение кандидатов в депутаты Московской городской думы завершилось в понедельник, 5 июля. Всего зарегистрировали 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатам отказали. В в 43-м округе зарегистрировали Романа Климентьева (КПРФ), Евгения Боровикова (СР), Дмитрия Кошлакова-Крестовского (ЛДПР). Выберут депутатов МГД в единый день голосования 8 сентября.