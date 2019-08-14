После паводка в Приамурье предварительно признали аварийными 173 дома

Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский в среду, 14 августа, сообщил, что после дождевого паводка предварительно признали аварийными 173 дома. По его словам, подтопило 788 жилых домов, 7084 приусадебных участка, 31 социально-значимый объект, 382 участка трасс, также эвакуировали 2593 человека.

«Сейчас идет обследование​​​. По последним цифрам, 173 аварийных дома», — сказал министр.

Для эвакуированных из зоны паводка в Приамурье развернули восемь пунктов временного размещения. Сейчас там проживают 39 человек, остальные остановились у родственников, продолжил Алексей Венглинский. Для тех, у кого жилье признали непригодным для проживания, организовали пункты длительного пребывания. В Амурской области 25 июля в связи с паводком ввели режим ЧС регионального значения.