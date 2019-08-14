Черногория потеряла от санкций против РФ два миллиарда евро

Депутат Скупщины Черногории Милан Кнежевич посчитал, что с момента введения антироссийских санкций, Черногория потеряла примерно два миллиарда евро. Об этом он сообщил в интервью «Известиям» в среду, 14 августа.

По словам парламентария, раньше каждая вторая инвестиция в экономику страны была из России. Кроме того, каждый третий турист в Черногории тоже был из России. Кнежевич отметил, что сейчас ситуация изменилась в худшую сторону и многие местные предприниматели сталкиваются с финансовыми проблемами

«К настоящему моменту Черногория потеряла около двух миллиардов из-за антироссийских санкций», — отметил депутат.

Напомним, антироссийские санкции США и Евросоюз ввели после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Санкции регулярно продлеваются. Накануне, 13 августа, Совет ЕС сообщил, что к решению Брюсселя о продлении антироссийских санкций «в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя» присоединились шесть стран, не входящих в ЕС — Черногория, Албания, Босния и Герцеговина, Украина, Грузия и Норвегия.

В конце июля Евросоюз вновь продлил экономические санкции против России на полгода — до 31 января 2020 года.