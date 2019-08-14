Хантсман заявил, что РФ и США должны возобновить диалог по контролю над оружием

Посол США в РФ Джон Хантсман призвал крупнейшие ядерные державы мира — Россию и Америку продолжать диалог, в том числе о судьбе Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), который будет либо продлен, либо заменен новым соглашением. Об этом 14 августа он заявил в интервью «Эхо Москвы».

На вопрос журналиста, можно ли сохранить СНВ-3 после прекращения ДРСМД, Хантсман ответил, что США и РФ не должны прекращать диалог.

«Не думаю, что такие страны, как США и Россия, — а это крупнейшие мировые ядерные державы, — должны позволять себе закрывать двери и прекращать диалог. Мы обязаны продолжать обсуждать контроль над вооружениями, обязаны ради безопасности и процветания в мире», — заявил он.

Он подчеркнул, что когда был заключен договор, ситуация с вооружением поменялась из-за кибервооружения, подводных носителей ядерного оружия, торпед с ядерным зарядом и гиперзвукового оружия. При этом он подчеркнул, что Китай еще не показывал, какого прогресса добился в сфере собственного стратегического вооружения.

Хантсман добавил, что есть еще много нерешенных проблем в плане дальнейших переговоров, добавив, что обе стороны видят необходимость в доработке.

«Будут еще обсуждения, будет консенсус и разногласия по поводу того, какой именно инструмент выбрать: продлевать ли новый договор об СНВ или принимать что-то принципиально новое. Достаточно сказать, что мы сейчас больше об этом говорим», — сказал он.

Он также подчеркнул, что в дальнейшем тема договора станет центральной в переговорах России и США.