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12:41   14 Августа 2019
Россия

Путин посетит Хельсинки для встречи с президентом Финляндии 21 августа

Путин посетит Хельсинки для встречи с президентом Финляндии 21 августа

Российский лидер Владимир Путин посетит Финляндию 21 августа по приглашению президента республики Саули Ниинисте. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении правительственной канцелярии.

Лидеры двух стран проведут официальные переговоры, которые запланировано устроить в президентском дворце. Президенты обсудят двусторонние отношения, а также ряд региональных и международных вопросов.

После встречи состоится совместная пресс-конференция. Рабочий визит Путина в Финляндию завершится ужином в Морской крепости Суоменлинна.

Ранее лидеры двух стран проводили встречу в рамках Арктического форума, который состоялся в апреле в Петербурге.

 

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #путин #финляндия #политика

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