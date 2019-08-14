Путин посетит Хельсинки для встречи с президентом Финляндии 21 августа

Российский лидер Владимир Путин посетит Финляндию 21 августа по приглашению президента республики Саули Ниинисте. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении правительственной канцелярии.

Лидеры двух стран проведут официальные переговоры, которые запланировано устроить в президентском дворце. Президенты обсудят двусторонние отношения, а также ряд региональных и международных вопросов.

После встречи состоится совместная пресс-конференция. Рабочий визит Путина в Финляндию завершится ужином в Морской крепости Суоменлинна.

Ранее лидеры двух стран проводили встречу в рамках Арктического форума, который состоялся в апреле в Петербурге.