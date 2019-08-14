Минтранс принимает дорогу Оха — Южно-Сахалинск в федеральную собственность

Министр транспорта Евгений Дитрих в среду, 14 августа, сообщил, что ведомство принимает дорогу Оха — Южно-Сахалинск в федеральную собственность. По его словам, трасса сложная, островная, поэтому приведение в нормативное состояние и дальнейшее содержание потребует значительных ресурсов.

«По сути, потребуется создать на острове службу федерального заказчика, привлечь подрядные организации, число которых на Сахалине ограничено», — отметил министр.

Глава Минтранса добавил, что усилия не только дадут острову новые экономические возможности, но и позволят создать новые рабочие места. Официальный представитель курирующего транспортную отрасль вице-премьера Максима Акимова подтвердил, что в соответствии с поручениями российского лидера и премьер-министра трассу Оха - Южно-Сахалинск передадут из региональной в федеральную собственность.

Представитель вице-премьера отметил, что реконструируют и модернизируют трассу Оха - Южно-Сахалинск за счет областного бюджета.