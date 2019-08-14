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12:28   14 Августа 2019
Россия

Региональная избирательная кампания проходит лучше, чем в 2018 году, уверена Памфилова

Региональная избирательная кампания проходит лучше, чем в 2018 году, уверена Памфилова

Региональная избирательная кампания в России пока по многим аспектам проходит лучше, чем в прошлом году, «самая взрывная точка» — в Москве, заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Ранее Памфилова заявила, что незарегистрированные из-за нарушений при сборе подписей экс-кандидаты в Мосгордуму начали шантажировать ЦИК организацией несогласованных митингов в столице еще до объявления отказов избиркомов в регистрации экс-депутатами.

Памфилова сообщала, что «весь сыр-бор и все митинги, и все возмущения» исходят от 13 независимых кандидатов от оппозиции из 57 претендентов, которым отказали в регистрации. Поводом для отказа в регистрации в МГД стало превышение допустимого количества недействительных подписей у Любови Соболь, Ильи Яшина и Дмитрия Гудкова.

Региональная избирательная кампания проходит лучше, чем в 2018 году, уверена Памфилова

Другой экс-кандидат — Сергей Митрохин, баллотирующийся от «Яблока» и снятый ранее с выборов избиркомом из-за высокого процента брака в подписных листах, добился права на регистрацию кандидатом. Московский городской суд отменил отказ Окружной избирательной комиссии и рекомендовал восстановить его в качестве кандидата.

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Автор: Тимофей Булочкин
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