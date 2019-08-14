СК РФ опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке

СК РФ выложил на официальном канале в YouTube видео с вертолетом Ми-8 , который совершил жесткую посадку на Камчатке, в ходе которой пострадали люди.

Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку на Камчатке накануне, во вторник. Он сел в природном парке Налычево близ вулкана Дзензур.

В инцидента ранения разной степени тяжести получили пятеро. В настоящий момент известно, что один из них находится в больнице.

Проверку происшествия проводят следователи на транспорте, а также транспортная прокуратура и Росавиация.

Известно, что вертолет направлялся в зону вулкана с туристическими целями. Все находившиеся на борту - россияне. У следователей три версии случившегося: ошибка пилотов, неблагоприятная погода либо техническая неисправность авиасудна.