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12:21   14 Августа 2019
Россия

СК РФ опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке

СК РФ опубликовал видео с места жесткой посадки вертолета на Камчатке

СК РФ выложил на официальном канале в YouTube видео с вертолетом Ми-8 , который совершил жесткую посадку на Камчатке, в ходе которой пострадали люди.

Вертолет Ми-8 с 22 пассажирами и тремя членами экипажа на борту совершил жесткую посадку на Камчатке накануне, во вторник. Он сел в природном парке Налычево близ вулкана Дзензур. 

В инцидента ранения разной степени тяжести получили пятеро. В настоящий момент известно, что один из них находится в больнице.

Проверку происшествия проводят следователи на транспорте, а также транспортная прокуратура и Росавиация.

Известно, что вертолет направлялся в зону вулкана с туристическими целями. Все находившиеся на борту - россияне. У следователей три версии случившегося: ошибка пилотов, неблагоприятная погода либо техническая неисправность авиасудна.

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Автор: Ольга Шпакова
#россия #ск рф #происшествия #ми-8 #камчатка

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