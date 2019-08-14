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12:17   14 Августа 2019
Россия

Руководство района поможет петербуржцам договориться о ситуации на Рубинштейна

Руководство района поможет петербуржцам договориться о ситуации на Рубинштейна

Жители дома 23 по улице Рубинштейна в Петербурге, где жил писатель Сергей Довлатов, выступили против фестиваля «День Д». Горожанам надоел постоянный шум. Глава Центрального района Максим Мейксин объяснил, как помирить петербуржцев и представителей ресторанного бизнеса. 

Он подчеркнул, что полномочия районной администрации серьезно ограничены. Так, руководство района не имеет полномочий ограничивать и устанавливать время работы того или иного заведения, чтобы не нарушался режим тишины для жителей.

«Подчеркну, что сейчас единственный способ решить проблемы на улице Рубинштейна – это договариваться. Мы взяли на себя функцию модератора, чтобы помочь договориться жителям и рестораторами», — отметил Мейксин.

В беседе с «Петербургским дневником» глава района отметил, что рестораторы готовы принять ограничения, которые связаны со временем работы заведений, а также отвечать за уборку территории и поддержание порядка. В свою очередь, жители улицы представят предложения, которые помогут сторонам прийти к взаимному соглашению. 

Мейксин отметил, что петербуржцы и рестораторы сейчас договариваются и вырабатывают общие принципы взаимодействия. Глава районной администрации отметил, что если сторонам удастся договориться, то решение проблемы в формате самоуправления станет первым подобным опытом в России.   

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Автор: Арсений Аскольский
#петербург #довлатов

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